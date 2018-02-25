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На Луганщине стало в три раза больше взрывов
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 24 февраля), в Луганской области зафиксировано увеличение количества нарушений режима прекращения огня, включая около 270 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (приблизительно 90 взрывов).
Так, вечером 22 и в ночь на 23 февраля, осуществляя мониторинг в н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска), наблюдатели слышали примерно 80 взрывов (около 65 оценены как выстрелы из минометов (82 мм и 120 мм), остальные — неопределенного происхождения) и приблизительно 800 выстрелов и очередей из зенитной установки (ЗУ-23, 23 мм), автоматического гранатомета, пушки БМП-2 и крупнокалиберного пулемета (в том числе несколько взрывов), а также 37-минутный эпизод множественных одновременных взрывов (все, по оценке, выстрелы из танка, минометов (82 мм и 120 мм) и пушки БМП-1 (73 мм)) и очередей из зенитной установки (ЗУ-23), пушки БМП-2 и крупнокалиберных пулеметов — все в 3–4 км к юго-востоку.
Ближе к вечеру 23 февраля, пребывая в этом же населенном пункте, команда Миссии слышала примерно 60 взрывов (около 30 оценены как выстрелы из минометов (82 мм и 120 мм) и примерно 30 — как огонь из пушки БМП-1) и приблизительно 170 выстрелов и очередей из зенитной установки (ЗУ-23), автоматического гранатомета, пушки БМП-2 и крупнокалиберного пулемета — все в 3–4 км к юго-востоку.
Вечером 22 февраля, ведя наблюдение в н. п. Кадиевка (быв. Стаханов, неподконтрольный правительству, 50 км к западу от Луганска), команда СММ слышала 100 взрывов неопределенного происхождения в 15 км к западу и западо-северо-западу. На следующий день, пребывая в этом же населенном пункте, наблюдатели слышали 10 взрывов неопределенного происхождения в 15–18 км к юго-западу.
Поздно вечером 22 и ночью 23 февраля, осуществляя мониторинг на восточной окраине Станицы Луганской, команда СММ слышала 15 выстрелов из автоматического гранатомета (типа АГС) в 2 км к югу и 11 взрывов неопределенного происхождения, оцененных как огонь из артиллерии в 5–7 км к югу (все, по оценке, за пределами участка разведения).
Теги: Донбасс, Луганская область, взрывы, СММ ОБСЕ
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