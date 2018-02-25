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Оккупанты Донбасса привели РСЗО "Град" в боевое положение
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 24 февраля), в неподконтрольных правительству районах замечено вооружение, которое должно быть отведено, согласно минским соглашениям.
Так, примерно в 6 км к юго-востоку от н. п. Миусинск (62 км к юго-западу от Луганска), беспилотный летательный мини-аппарат (БПЛА) СММ зафиксировал 7 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм), три из которых были в боевом положении.
В том же районе мини-БПЛА СММ зафиксировал 11 буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм), 9 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 5 танков (Т-64) и 4 зенитных ракетных комплекса (9К35 "Стрела-10"), зафиксировал 38 бронированных машин (тридцать две БМП-1, три БМП-2 и три БРМ-1K), 7 бронетранспортеров (БТР-60), 2 машины управления огнем артиллерии (МТ-ЛБ 1ВXX), 1 артиллерийский подвижный разведывательный пункт (ПРП-3), 1 бронированную ремонтно-эвакуационную машину (MT-55) и 1 зенитную установку (ЗУ-23).
Теги: Донбасс, Луганская область, вооружение, РСЗО "Град", СММ ОБСЕ
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