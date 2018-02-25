Почти треть населения ОРЛО живет в Луганске

25.02.2018 22:20

Т.н. "Госкомстат ЛНР" (ОРЛО - отдельные районы Луганской области, неподконтрольная Украине территория) сообщил, что на 1 января в псевдореспублике проживало 1 млн 472 тыс. 999 чел. Кроме того, были названы 5 городов с наибольшим количеством жителей.



В ТОП-5 городов вошли:



Луганск – 435 516 чел. (30% от общего числа населения в ОРЛО);

Красный Луч (после переименования Хрустальный) – 117 723 чел. (8%);

Алчевск – 106 273 чел. (7%);

Краснодон – 99 289 чел. (7%);

Свердловск (после переименования Довжанск) – 94 637 чел. (6%).



Среди городов меньше всего населения насчитали в Кировске - 32 082 чел. (2%).



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