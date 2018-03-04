Стало известно, как "мобильный Ощадбанк" примет у линии разграничения на Луганщине

04.03.2018 17:25

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц опубликовало график, согласно которому мобильное подразделение Ощадбанка будет обслуживать клиентов в Луганской области в период с 5 по 7 марта.



Отметим, что МП Ощада осуществят на будущей неделе прием вблизи линии разграничения на Донетчине в течение трех дней, т.к. с 8 марта начинаются выходные.





Специалисты МП Ощадбанка предоставляют широкий спектр банковских и финансовых услуг. Здесь можно получить зарплату, пенсию, соцпомощь, снять средства с текущих счетов либо же положить их туда (в том числе с использованием банковских платежных карточек, по пополнению карточных счетов через POS-терминал с использованием БПК), осуществить те или иные платежи.