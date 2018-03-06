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Архив - Луганская область

Боевики обстреляли Луганское из гранатометов несмотря на перемирие

06.03.2018 19:12
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Боевики обстреляли Луганское из гранатометов несмотря на перемирие

Боевики продолжили обстреливать позиции ВСУ, несмотря на решение о полном прекращении огня. Ни один украинский военнослужащий не пострадал. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 6 марта 2018 года, передает pravda.com.ua.

"На Луганском направлении противник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по опорным пунктам сил АТО в районе населенного пункта Луганское", - говорится в сообщении.

В штабе АТО отмечают, что ситуация находится под контролем ВСУ.

"Военнослужащие наших подразделений продолжают пристально следить за изменением обстановки во вражеском стане и находятся в полной готовности адекватно действовать, если противник предпримет вооруженные провокации", - отмечают в штабе.

С начала суток зафиксирован один обстрел укреплений украинских защитников.



Теги: Донбасс, штаб, Луганское, ЛНР, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
 
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