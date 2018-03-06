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Перемирие, которое не продержалось и суток: в Сети появились кадры из обстрелянного боевиками Счастья. ВИДЕО
Один украинский армеец ранен в течение этих суток в зоне АТО. Об этом сообщает "Диалог.UA", со ссылкой на "5 канал". Всеобъемлющий и бессрочный режим "тишины" опять сорван.
По состоянию на 18 часов 5 марта было зафиксировано три прицельных обстрела. В частности, в ночь на 5 марта, когда должно было замолчать оружие, террористические формирования обстреляли окрестности Счастья в Луганской области. Пророссийские наемники активно целятся не только по позициям Вооруженных сил, но и по прилегающим дачным поселкам. Есть пострадавшие и среди гражданских.
Долгое время вблизи Счастья боевики полностью соблюдали режим тишины. Обстрелов здесь не было больше года. Однако с выходных наемники возобновили атаки. Денис на фронте с начала боевых действий. За четыре года прошел горячие точки Донбасса. С осени держит оборону Счастья. Рассказывает, что уже третий день подряд, только придет вечер, как боевики начинают обстрелы. Последний раз открывали огонь в ночь на понедельник. Именно тогда, когда должны были заработать очередные Минские договоренности о двустороннем прекращении огня. Солдат вспоминает: "Около 9 часов вечера был провокационной огонь со стороны противника. Подразделение отреагировало адекватно. Никакой паники. Все было четко спланировано. Все заняли свои посты и выдержали этот удар". Используют боевики, в основном, стрелковое оружие, гранатометы и минометы 82-го калибра. Из них целятся не только по позициям Вооруженных сил.
Под обстрел попал дачный поселок у Счастья. Одна пенсионерка пострадала, у нее контузия. Жители поселка остались без света. Стреляют наемники из-за спин жителей оккупированных территорий, говорят армейцы. Огонь открывают просто из заброшенных домов. Активные действия вблизи Счастья армейцы связывают с ротацией в рядах противника. Украинцы убеждены соблюдать подписанного в Минске очередного перемирия, которое должно было начаться с понедельника, боевики не намерены. Поэтому наши военнослужащие предостерегают: если возникнет угроза их жизни, тоже не будут молчать.
Теги: Россия, Донбасс, Счастье, ЛНР, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности
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