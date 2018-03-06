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Архив - Луганская область

“Сонечки мо-ло-дцы”, - волонтер показал вооружение сил АТО, защищающее Новолуганское от “ру***ого мира”

06.03.2018 09:00
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“Сонечки мо-ло-дцы”, - волонтер показал вооружение сил АТО, защищающее Новолуганское от “ру***ого мира”

Украинские военнослужащие, находящиеся на передовой в районе села Новолуганского, оснащены мощными реактивными противотанковыми гранатометами. Об этом в Facebook сообщил известный украинский волонтер Роман Доник, передает “Диалог.UA”.

Он отметил, что украинские военнослужащие защищают Новолуганское от кровожадного “русского мира” и его последователей с помощью РПГ-22 и РПГ-26.

Прямой выстрел данного вооружения составляет 160 - 170 метров, а прицельный - около 250 метров.

Со слов Доника, данные РПГ Украина уже более 2 лет закупает за границей. У какой страны, он не уточнил.

“Сонечки стреляют по пехоте с закрытых позиций. Сонечки мо-ло-дцы”, - похвалил вооружение волонтер.



Теги: Россия, Донбасс, Луганская область, гранатомет, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Новолуганское
 
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