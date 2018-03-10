- АТО: Боевики продолжают обстрелы, один военный получил ранения22:31
- Завершение войны на Донбассе: Волкер указал на главную проблему21:52
- Стрелков в бешенстве: Россия готовит Донбасс к возвращению Украине21:34
- В зоне АТО ликвидировали боевика «Гомера» из «Оплота»17:32
- Гиркин: У нас на носу война с Украиной16:12
- Порошенко пообещал быструю зачистку Донбасса14:11
- Тымчук: Российский Генштаб предписал боевикам на период выборов президента РФ ограничить огневые удары по Украине13:52
- Стратегический беспилотник США провел очередную разведку на Донбассе12:49
- Провал боевиков на Донбассе: появились подробности12:31
- В оккупированном Луганске засветился известный российский артист. ВИДЕО12:09
Провал боевиков на Донбассе: появились подробности
Эксперты рассказали о ситуации на оккупированных территориях. Командование формирований т.н. "ЛНР" "настоятельно указало" органом комплектования форсировать фактически провальную компанию по мобилизации в ряды "батальонов территориальной обороны" в южных районах оккупированной территории Луганской области – Ровеньки, Антрацит, Свердловск. Об этом сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление", передает segodnya.ua.
По данным ИС, в закрытой сводке противника указывается на "ограниченные возможности по доукомплектованию резервных подразделений корпуса".
"В свою очередь, "военкоматы" оправдываются тем, что "местное население имеет множество альтернативных источников дохода, не связанных с острой необходимостью прохождения службы в рядах народной милиции", а многочисленные "мероприятия по профессиональной ориентации и военно-патриотическому воспитанию оказывают лишь частичное влияние на настроение местного населения", – пояснили эксперты.
Теги: Донбасс, Луганская область, мобилизация, военкомат, ЛНР, батальон, боевики
- Соцсети подтверждают: в Луганске боевики обязали мужчин срочно явиться в военкоматы - жители "ЛНР" встревожены последствиями
- "Мoбилизaция" нa oккупиpoвaнных тeppитopиях Донбасса пpoвaлилacь
- Новый главарь "ЛНР" назвал свою главную задачу
- "Чекисты ЛНР" нашли вещдоки, что "переворот" готовился
- ВСУ вывесили флаг Украины на подконтрольной боевикам территории, который те не могут снять (ВИДЕО)
- АТО: Боевики продолжают обстрелы, один военный получил ранения22:31
- Завершение войны на Донбассе: Волкер указал на главную проблему21:52
- Стрелков в бешенстве: Россия готовит Донбасс к возвращению Украине21:34
- В «ДНР» собрались вернуть Vodafone17:55
- В зоне АТО ликвидировали боевика «Гомера» из «Оплота»17:32
- Гиркин: У нас на носу война с Украиной16:12
- "Оружие из "ДНР" – это глупость. Его и на украинской стороне хватает". Силовики рассказали, что думают о деле Рубана 15:49
- Порошенко пообещал быструю зачистку Донбасса14:11
- Тымчук: Российский Генштаб предписал боевикам на период выборов президента РФ ограничить огневые удары по Украине13:52
- Стало известно, какие травмы получили жертвы вчерашнего взрыва в Донецке13:29
- Волкер — России: Пора начинать вывод войск из Украины08:50
- Порошенко заявил, что будет баллотироваться на следующие президентские выборы08:38
- Пока Украина в ожидании очередного транша, в МВФ играют “в молчанку”08:20
- Медики рассказали, как наладить работу щитовидки08:01
- Наконец-то: украинцев порадовали долгожданным весенним прогнозом07:54
- Супрун требует быстрее выбирать семейного врача07:21
- Украина получила статус страны-аспиранта НАТО: Что это значит07:10
- АТО: Боевики продолжают обстрелы, один военный получил ранения22:31
- Путин дал понять, что СССР еще можно восстановить, более того, он уже начал его восстанавливать в 2014 году22:13
- Завершение войны на Донбассе: Волкер указал на главную проблему21:52
- Медики рассказали, как наладить работу щитовидки08:01
- Супрун требует быстрее выбирать семейного врача07:21
- Родительская суббота 10 марта: что нельзя делать20:21
- Эти привычки заставляют организм стареть быстрее19:31
- И смех, и грех: 18 женских мыслей во время секса18:43
- Медики подсказали, как быстро вылечить больное горло20:48
- Лучший напиток, устраняющий похмельный синдром18:29
- Обретение главы Иоанна Предтечи 2018: в чем суть праздника14:56
- Медики рассказали о влиянии кофе на зрение13:57
- Душераздирающая история, которая доказывает, что у котов несколько жизней12:44
- Не хочешь? - Заставим! На Донбассе переселенцам продолжают навязывать необязательные платные услуги в "Ощадбанке"
- Начался бунт ветеранов АТО! Это уже не шутки. По всей стране восстали ветераны. ВИДЕО
- 10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
- Устали воевать: главарь “ЛНР” сделал Украине неожиданное предложение
- В России на крупном предприятии "всплыло" украденное из оккупированного Донбасса оборудование
- Пенсионеров-переселенцев могут лишить выплат, если...
- Трындец какой-то: Жители Донецка о ценах на цветы к 8 Марта
- Синоптики рассказали, что в Украину идет настоящая весна
- Порошенко пообещал быструю зачистку Донбасса
- Зачем люди прячут тюбик зубной пасты в бачок унитаза, и почему стоит это сделать