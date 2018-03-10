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В «ЛНР» задержали крупную партию сыра, масла и мака на более чем 100 тыс. гривен
На Луганщине вчера, 9 марта, правоохранители задержали жителей поселка Трехизбенка (Новоайдарский р-н), которые пытались переправить через линию разграничения на неподконтрольную украинским властям территорию крупную партию сыра, масла и мака. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Луганской области, передает dnews.dn.ua.
Так, около 6:00 утра, сотрудники спецподразделения «Фантом», патрульной полиции совместно с военнослужащими ВСУ у реки Северский Донец между селами Лопаскино и Трехизбенка на расстоянии 500 метров от линии разграничения остановили два автомобиля ВАЗ-2121.
При проверке правоохранители обнаружили в машине сыры: пастообразный – 216 кг и твердый – 83,5 кг, а также 227,6 кг сливочного масла на сумму свыше 80 тыс. грн, и 650 кг пищевого мака на сумму около 70 тыс. грн.
Как выяснилось, двое жителей поселка Трехизбенка везли товар к реке Северский Донец, чтобы переправить его на неподконтрольную территорию для продажи в Луганске.
«В отношении правонарушителей сотрудниками Государственной фискальной службы составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 204-3 КУоАП "Нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции"», – отмечается в сообщении полиции.
Теги: Донбасс, контрабанда, Северский Донец, ЛНР, АТО, ВСУ, ГФС, Нацполиция
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