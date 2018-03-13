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Архив - Луганская область

«Они просто издеваются»: боевики ввели новые ограничения для жителей Луганска

13.03.2018 08:54
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«Они просто издеваются»: боевики ввели новые ограничения для жителей Луганска

Жители оккупированного Луганска не могут предварительно купить билеты на автобусы в Станицу Луганскую, контролируемую Украиной. Об этом сообщает Лига.net со ссылкой на местных жителей.

«Пыталась купить билет на 14 марта, но не смогла. Сказали, не продают, толпы сейчас людей на автовокзале», — сказала луганчанка Марина, отметив, что многие ездят в Станицу на работу или за продуктами.

По словам другого источника, продажа билетов прекращена пока на два дня.

«Никто ничего не объясняет. Они (боевики, – ред.) просто издеваются над нами, многие пытаются уехать в порядке живой очереди», — рассказал мужчина.

Местные жители говорят, что для того, чтобы добраться в Станицу утром, приходится вставать в 4 утра.

«В 4:00 выехать только на автовокзал, записаться в очередь, потом купить билет, по списку зайти в автобус, и только тогда ты сможешь быть на пункте пропуска (боевиков, – ред.) к моменту открытия», — подчеркнула Марина.

Кроме того, боевики запретили проезд частному транспорту и такси в сторону линии разграничения. Также усилено патрулирование во временно оккупированном Луганске, боевики постоянно проверяют документы у местных жителей.

«Их стало значительно больше не только в центре, но и везде по городу. Без оружия, но в форме. Останавливают даже в 16:00, проверяют паспорта», — отметил Сергей.



Теги: Донбасс, Луганск, билеты, паспорт, патруль, автовокзал, ЛНР, боевики
 
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