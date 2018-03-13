Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В ОРЛО при ремонте шахты «неожиданно» похитили 500 000 рублей

13.03.2018 18:01
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОРЛО при ремонте шахты «неожиданно» похитили 500&#8201;000 рублей

На оккупированной части Луганщины «МВД ЛНР» расследует дело, согласно которому при ремонте одной из «национализированных» шахт были подделаны документы, в следствие чего произошло хищение 500 000 рублей,информирует ДонПресс.
В «МВД ЛНР» сообщили, что сейчас проходит расследование по делу о ремонте шахты: «Сотрудниками УЭБ МВД ЛНР был выявлен и задокументирован факт подделки официальных документов при проведении ремонта насосного оборудования на государственной шахте должностными лицами одного из обществ с ограниченной ответственностью. В результате чего в адрес предприятия незаконно были перечислены бюджетные денежные средства в сумме 546 000 рублей.
Отделом дознания МВД ЛНР по материалам Управления экономической безопасности МВД ЛНР возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 403 УК ЛНР (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков). Ведется следствие.».



Теги: Донбасс, шахта, ЛНР, хищения
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх