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В ОРЛО при ремонте шахты «неожиданно» похитили 500 000 рублей
На оккупированной части Луганщины «МВД ЛНР» расследует дело, согласно которому при ремонте одной из «национализированных» шахт были подделаны документы, в следствие чего произошло хищение 500 000 рублей,информирует ДонПресс.
В «МВД ЛНР» сообщили, что сейчас проходит расследование по делу о ремонте шахты: «Сотрудниками УЭБ МВД ЛНР был выявлен и задокументирован факт подделки официальных документов при проведении ремонта насосного оборудования на государственной шахте должностными лицами одного из обществ с ограниченной ответственностью. В результате чего в адрес предприятия незаконно были перечислены бюджетные денежные средства в сумме 546 000 рублей.
Отделом дознания МВД ЛНР по материалам Управления экономической безопасности МВД ЛНР возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 403 УК ЛНР (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков). Ведется следствие.».
Теги: Донбасс, шахта, ЛНР, хищения
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