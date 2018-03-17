Луганщина приросла блокпостами

17.03.2018 08:30

В ОРЛО (отдельные районы Луганской области, неподконтрольная Украине территория) стало больше блокпостов. Об этом жители оккупированной Луганщины сообщают в соцсетях.



Один из новых блокпостов расположен, по данным пользователей соцсетей, на въезде в Луганск со стороны аэропорта. Еще один - на Краснодонской дороге.



Местные жители предполагают, что блокпосты появились в связи с выборами в России 18 марта. И хоть в ОРДЛО они не проводятся (РФ, которая сама создала псевдореспублики, их не признала и к себе не присоединила), окупанты Донбасса опасаются провокаций в этот день.