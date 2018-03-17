Последние новости раздела
- Вице-премьер рассказал о восстановлении Донбасса22:23
- Хуг сообщил хорошие и плохие новости с Донбасского фронта22:00
- На Донбассе готовятся к "большой войне"?21:43
- Первый командующий ООС: кто такой Наев, который может освободить Донбасс21:00
- Порошенко хочет, чтобы миротворцы разоружали донбасских боевиков20:22
- На Луганщине произошла кошмарная авария: опубликованы фото19:20
- Порошенко на Донбассе подписал важные законы17:38
- Ходаковский рассказал, как готовилась война на Донбассе17:10
- Экологическая катастрофа: есть два варианта решения проблемы Донбасса16:05
- Что беспокоит Донбасс: озвучены данные инициативы REACH15:26
На Луганщине обезврежены новые опасности
17.03.2018 14:49
За прошедшие сутки, 16 марта, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 0,78 га территории подконтрольной части Луганщины.
Во время проверок, которые прошли в Новоайдарском и Станично-Луганском районах, обнаружено и изъято 4 единицы взрывоопасных предметов, а именно: 1 артиллерийский снаряд, 2 минометные мины и 1 единица других взрывоопасных предметов.
Теги: Донбасс, спасатели, Луганская область, взрывоопасные предметы, пиротехники
Читайте также:
- Появились новые данные о спасении Луганщины от взрывов
- Автомобиль протаранил пост ГАИ и поймал в ловушку раненых пассажиров
- В шахте, где находились 113 горняков, произошёл пожар
- В заброшенной шахте погибли два человека
- Горящее одеяло уложило на больничную койку четверых человек
- Пиротехники уберегли Луганщину от 5 трагедий
- Красивые мины могут прилететь к оккупантам Донбасса07:00
- Соцсети: в центре Донецке стрельба, "метили в кого-то серьезного"06:47
- Вице-премьер рассказал о восстановлении Донбасса22:23
- Хуг сообщил хорошие и плохие новости с Донбасского фронта22:00
- На Донбассе готовятся к "большой войне"?21:43
- Готовятся рейды, донбасским КПВВ - приготовиться21:20
- Первый командующий ООС: кто такой Наев, который может освободить Донбасс21:00
- Вуз-переселенец, покинувший Донецк, сегодня открыл свои двери для всех20:40
- Порошенко хочет, чтобы миротворцы разоружали донбасских боевиков20:22
- На Донетчине стал чаще попадать в ДТП пассажирский транспорт20:00
- Красивые мины могут прилететь к оккупантам Донбасса07:00
- Соцсети: в центре Донецке стрельба, "метили в кого-то серьезного"06:47
- Вице-премьер рассказал о восстановлении Донбасса22:23
- Хуг сообщил хорошие и плохие новости с Донбасского фронта22:00
- На Донбассе готовятся к "большой войне"?21:43
- Готовятся рейды, донбасским КПВВ - приготовиться21:20
- Первый командующий ООС: кто такой Наев, который может освободить Донбасс21:00
- Вуз-переселенец, покинувший Донецк, сегодня открыл свои двери для всех20:40
- Порошенко хочет, чтобы миротворцы разоружали донбасских боевиков20:22
- На Донетчине стал чаще попадать в ДТП пассажирский транспорт20:00
- Медики развенчали мифы правильного сочетания продуктов22:13
- Кушать это нельзя просто категорически: что мы покупаем в магазинах20:35
- Врачи назвали самый полезный продукт для сердечно-сосудистой системы18:35
- Диетологи назвали продукты, которые не стоит запивать кофе14:47
- Медики назвали самые вредные утренние привычки11:30
- Від яких хвороб захистить пиво?10:01
- Это ужасает: обычная вода стала опасной для здоровья09:45
- Врачи назвали продукты, способные заменить антибиотики09:15
- Как ускорить силу Закона притяжения08:48
- Мир накрыла сильнейшая магнитная буря, последствия ужаснут08:30
- Неожиданно: один из донбасских КПВВ сегодня шокировал очередями
- Соцсети сообщают о проблемах на выезде из Донецка в сторону Курахово
- Танки и САУ в ОРДЛО: шокирующие факты и российский "прокол"
- В Красногоровке восстали против решения областной власти
- Стало известно, когда в Украине начнется интенсивное потепление
- Часть Донецка перекрыта: "громко" хоронят боевика
- «Бахают мощно»: дончане сообщают о серьезных боях под городом
- Появился шанс на восстановление связи Vodafone в Донецке и Луганске: в Минске достигли договоренностей - подробности
- ОРДЛО продолжают отрезать от цивилизации
- Что будет на Донбассе после АТО: дипломат дал неутешительный прогноз