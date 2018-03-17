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Архив - Луганская область

На Луганщине обезврежены новые опасности

17.03.2018 14:49
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На Луганщине обезврежены новые опасности

За прошедшие сутки, 16 марта, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 0,78 га территории подконтрольной части Луганщины.

Во время проверок, которые прошли в Новоайдарском и Станично-Луганском районах, обнаружено и изъято 4 единицы взрывоопасных предметов, а именно: 1 артиллерийский снаряд, 2 минометные мины и 1 единица других взрывоопасных предметов.



Теги: Донбасс, спасатели, Луганская область, взрывоопасные предметы, пиротехники
 
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