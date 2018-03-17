На Луганщине обезврежены новые опасности

17.03.2018 14:49

За прошедшие сутки, 16 марта, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 0,78 га территории подконтрольной части Луганщины.



Во время проверок, которые прошли в Новоайдарском и Станично-Луганском районах, обнаружено и изъято 4 единицы взрывоопасных предметов, а именно: 1 артиллерийский снаряд, 2 минометные мины и 1 единица других взрывоопасных предметов.