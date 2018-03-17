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Архив - Луганская область

На Луганщине произошла кошмарная авария: опубликованы фото

17.03.2018 19:20
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На Луганщине произошла кошмарная авария: опубликованы фото

На подконтрольной части Луганской области водитель грузовика не справился с управлением и попал в ужасное ДТП.

Около 10:00 патрульные Лисичанска получили сообщение, что в районе Горы Поповой произошло ДТП. Прибыв на место аварии, инспекторы увидели страшную картину: на обочине дороги находился изуродованный грузовой автомобиль. Как выяснилось, водитель автомобиля FAW не избрал безопасную скорость движения при спуске, не справился с управлением и, выехав за пределы проезжей части, столкнулся с электроопорой.

За мгновение до столкновения 39-летний мужчина успел выпрыгнуть из авто, чем наверняка, и спас себе жизнь.

В отношении водителя патрульные составили протокол по статье 124 КУоАП (нарушение ПДД, повлекшее ДТП).



Теги: Донбасс, авария, полиция, Луганская область, ДТП
 
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