Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Луганск ощетинился блокпостами

18.03.2018 13:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Луганск ощетинился блокпостами

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 17 марта), в оккупированном Луганске появились новые блокпосты боевиков.

Наблюдатели видели недавно установленный блокпост недалеко от н. п. Металлист (неподконтрольный правительству, 7 км к юго-западу от Луганска), а также еще 2 недавно установленных блокпоста на западной и южной окраинах Луганска соответственно.



Теги: Донбасс, Луганск, блокпост, боевики, СММ ОБСЕ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх