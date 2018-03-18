Луганск ощетинился блокпостами

18.03.2018 13:15

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 17 марта), в оккупированном Луганске появились новые блокпосты боевиков.



Наблюдатели видели недавно установленный блокпост недалеко от н. п. Металлист (неподконтрольный правительству, 7 км к юго-западу от Луганска), а также еще 2 недавно установленных блокпоста на западной и южной окраинах Луганска соответственно.