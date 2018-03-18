- К линии разграничения на Луганщине привезут деньги: стало известно, когда и куда22:20
- Исследование: как часто и по какой причине люди пересекают донбасские КПВВ21:40
- В "Донбасс SOS" дали пояснение касательно "иностранного" пересечения линии разграничения21:20
- На Донбассе обезвредили около 190 тысяч взрывоопасных предметов21:00
- Донбасс: опубликованы полезные сведения о пересечении линии соприкосновения20:14
- Карасев: Украина является участником большой гибридной войны между США и РФ19:35
- Соцсети: перемирие на Донбассе вечером взорвалось обстрелами19:01
- Переселенцы требуют вернуть им голоса19:01
- На Донбассе всё стало хуже18:18
- Фесенко очертил перспективы ввода миротворцев на Донбасс18:00
Удар стихии: на Луганщине обесточены тысячи домов
10 тыся абонентов находятся без света в прифронтовой части Луганщины из-за неблагоприятных погодных условий.
Как сообщает "Луганское энергетическое объединение", обесточены 10 тысяч домов. Речь идет о жителях населенных пунктов Золотое, Карбонит и Родина на территории обслуживания Попаснянского РЭС. Аварийное отключение произошло в 10:16 из-за обрыва провода на основной ЛЭП, все попытки запитать потребителей через резервную линию электропередачи закончились неудачей. Скорее всего, резервная ЛЭП также повреждена. Восстановительные работы продолжаются.
Кроме того, с 17 марта до сих пор без света остаются 70 абонентов в селе Донцовка на территории обслуживания Новопсковского РЭС - из-за подтопления подстанции паводком.
В ЛЭО отмечают, что аварийные отключения вызваны и неблагоприятными погодными условиями, и нестабильностью энергосистемы Луганской области, которая возникла из-за отсутствия надлежащего технического обслуживания в течение полутора лет.
Теги: Донбасс, Луганск, непогода, свет
- В Луганске началась забастовка шахтостроителей
- "Лугансктепловоз" вернули государству
- Президент обругал министра, обручил три пары,а также задумал связать дорогой Донецк и Луганск
- Заработная плата в феврале: шелест купюр тише прошлогоднего
- Луганский "УДАР": "Мы не захватываем ОГА, потому что всё здесь наше"
- На территории области действуют 107 социальных патрулей и 243 пункта обогрева
- К линии разграничения на Луганщине привезут деньги: стало известно, когда и куда22:20
- На Донетчине решали, как бороться с наркотической угрозой22:00
- Исследование: как часто и по какой причине люди пересекают донбасские КПВВ21:40
- В "Донбасс SOS" дали пояснение касательно "иностранного" пересечения линии разграничения21:20
- На Донбассе обезвредили около 190 тысяч взрывоопасных предметов21:00
- На оккупированном Донбассе пропаганда "русского мира" опутывает детей20:37
- Донбасс: опубликованы полезные сведения о пересечении линии соприкосновения20:14
- Как живет медицинский вуз-переселенец после выезда из Донецка19:51
- Карасев: Украина является участником большой гибридной войны между США и РФ19:35
- Гранатометный огонь был открыт в районе Адвеевки19:14
- Законы притяжения денег по трансерфингу08:05
- В Антарктиде пингвины стащили оборудование на украинской станции07:53
- Каким будет курс гривны в 2018: прогноз эксперта07:20
- Сезон весенних овощей: эксперт дала совет, как уберечься от нитратов07:10
- К линии разграничения на Луганщине привезут деньги: стало известно, когда и куда22:20
- На Донетчине решали, как бороться с наркотической угрозой22:00
- Исследование: как часто и по какой причине люди пересекают донбасские КПВВ21:40
- В "Донбасс SOS" дали пояснение касательно "иностранного" пересечения линии разграничения21:20
- На Донбассе обезвредили около 190 тысяч взрывоопасных предметов21:00
- На оккупированном Донбассе пропаганда "русского мира" опутывает детей20:37
- Не покупайте сыр, если увидите такую надпись на упаковке08:10
- Законы притяжения денег по трансерфингу08:05
- Сезон весенних овощей: эксперт дала совет, как уберечься от нитратов07:10
- Медики развенчали мифы правильного сочетания продуктов22:13
- Кушать это нельзя просто категорически: что мы покупаем в магазинах20:35
- Врачи назвали самый полезный продукт для сердечно-сосудистой системы18:35
- Диетологи назвали продукты, которые не стоит запивать кофе14:47
- Медики назвали самые вредные утренние привычки11:30
- Від яких хвороб захистить пиво?10:01
- Это ужасает: обычная вода стала опасной для здоровья09:45
- Неожиданно: один из донбасских КПВВ сегодня шокировал очередями
- Соцсети сообщают о проблемах на выезде из Донецка в сторону Курахово
- В Красногоровке восстали против решения областной власти
- Часть Донецка перекрыта: "громко" хоронят боевика
- Донетчина сегодня протестовала
- Танки и САУ в ОРДЛО: шокирующие факты и российский "прокол"
- Хуг сообщил хорошие и плохие новости с Донбасского фронта
- Ходаковский заявил, что богатые бегут из Донецка, но там появилась новая "каста"
- Стало известно, когда в Украине начнется интенсивное потепление
- В Госдуме РФ готовят послабления для жителей ОРДЛО