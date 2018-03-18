Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Удар стихии: на Луганщине обесточены тысячи домов

18.03.2018 14:56
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Удар стихии: на Луганщине обесточены тысячи домов

10 тыся абонентов находятся без света в прифронтовой части Луганщины из-за неблагоприятных погодных условий.

Как сообщает "Луганское энергетическое объединение", обесточены 10 тысяч домов. Речь идет о жителях населенных пунктов Золотое, Карбонит и Родина на территории обслуживания Попаснянского РЭС. Аварийное отключение произошло в 10:16 из-за обрыва провода на основной ЛЭП, все попытки запитать потребителей через резервную линию электропередачи закончились неудачей. Скорее всего, резервная ЛЭП также повреждена. Восстановительные работы продолжаются.

Кроме того, с 17 марта до сих пор без света остаются 70 абонентов в селе Донцовка на территории обслуживания Новопсковского РЭС - из-за подтопления подстанции паводком.

В ЛЭО отмечают, что аварийные отключения вызваны и неблагоприятными погодными условиями, и нестабильностью энергосистемы Луганской области, которая возникла из-за отсутствия надлежащего технического обслуживания в течение полутора лет.



Теги: Донбасс, Луганск, непогода, свет
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх