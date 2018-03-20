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Архив - Луганская область

Без отопления! В Луганске многоэтажки превратились в ледники

20.03.2018 13:12
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Без отопления! В Луганске многоэтажки превратились в ледники

В неподконтрольном Луганске – масштабная авария в сфере ЖКХ, без отопления остались более 1 тыс. квартир. Об этом сообщают Донецкие новости с ссылкой на пресс-службу «МЧС ЛНР».
Сообщается, что из-за порыва в тепловой камере отключены 34 дома, 1020 квартир по улицам: Херсонская, Годуванцева, Лянгузова, 26-й квартал, 31-й квартал. Кроме того, на пересечении улиц Кольцевой и Буденного произошел порыв на водоводе диаметром 300 мм, в результате чего отключено 150 домов частного сектора.
В пресс-службе утверждают, что ведутся ремонтно-восстановительные работы.
В соцсетях местные жители пишут, что порывы есть в и других районах:
Татьяна: «Бум знать. А то уже возник вопрос у знакомых»;
Владимир: «И на Заречном тоже река».



Теги: Донбасс, Луганск, отопление, холод
 
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