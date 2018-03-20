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Архив - Луганская область

«Луганский хладокомбинат» экспортирует продукцию в Россию

20.03.2018 17:53
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«Луганский хладокомбинат» экспортирует продукцию в Россию

В «ЛНР» заявляют об экспорте продукции «Луганского хладокомбината» на территорию России.
Как утверждает «директор «Луганского хладокомбината» от «ЛНР» Сергей Попов, предприятие включено в реестр Россельхознадзора.
«Мы в четыре раза больше продаем продукции в ДНР, чем у нас (в ЛНР). В Россию мы пока только продаем мороженое. Мы включены в список Россельхознадзора по мороженому, и много уже поставили мороженого», – заявил он.
«После войны перешли на новых поставщиков. Было сложно, так как пришлось налаживать новые связи. Сейчас (сырье) завозим из России и Белоруссии», – добавил Попов.
По его словам, «Луганский хладокомбинат» выпускает более 70 видов мороженной продукции и 5 наименований молочной продукции.
В феврале 2016 года Россельхознадзор возобновил поставки с ряда предприятий под контролем «ДНР/ЛНР» на территорию Дагестана. Так, в список предприятия, имеющих право реализации произведённой готовой продукции на территории России попали «Луганский хладокомбинат» ПАО «Луганскхолод», ООО «Луганский мясокомбинат» и ООО «Торговый дом «Горняк» (Донецк).

Источник Восстановление Донбасса.



Теги: Россия, Донбасс, Луганск, экспорт
 
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