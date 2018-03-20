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В лаборатории рассказали , почему в Луганской области выпал желтый снег
20.03.2018 22:09
Снег, выпавший в Луганской области несколько дней назад, имел желтый оттенок из-за песчаных примесей. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации со ссылкой на результаты лабораторных исследований.
«По данным Государственного учреждения «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины», который провел соответствующее исследование, эти вещества оказались обычными песчаными примесями, которые были принесены сильными ветрами, преобладающими накануне в данном регионе», - говорится в сообщении.
19 марта в Мирнограде, Селидово, Константиновке и Дружковке, а также в оккупированном Луганске, а также в Алчевске, Горловке, Красном Луче, Стаханове, Счастье, Станице Луганской выпал снег оранжевого цвета.
Теги: Донбасс, снег, Луганская область, ветер, песок, лаборатория, Мирноград
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