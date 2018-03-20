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В «ЛНР» пьяный боевик обстрелял снегоочистительную технику
20.03.2018 19:06
На оккупированной части Луганщины на автодороге между Перевальском и Петровским пьяный боевик обстрелял трактор, который расчищал дорогу от снега.
Местные жители в соцсети сообщают, что инцидент произошел вчера около 21:30, передает donpress.com.
Когда тракторист Антрацитовского дорожного управления расчищал снег на данном участке трассы, к нему на автомобиле «Волга» подъехал мужчина в военной форме и в грубой форме потребовал от тракториста, чтобы тот освободил ему дорогу.
При этом в ходе беседы боевик стрелял по трактору из пистолета. После этого он сел в машину и уехал.
Теги: Донбасс, трактор, боевик, обстрел, ЛНР, тракторист
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