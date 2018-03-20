В «ЛНР» пьяный боевик обстрелял снегоочистительную технику

20.03.2018 19:06

На оккупированной части Луганщины на автодороге между Перевальском и Петровским пьяный боевик обстрелял трактор, который расчищал дорогу от снега.

Местные жители в соцсети сообщают, что инцидент произошел вчера около 21:30, передает donpress.com.

Когда тракторист Антрацитовского дорожного управления расчищал снег на данном участке трассы, к нему на автомобиле «Волга» подъехал мужчина в военной форме и в грубой форме потребовал от тракториста, чтобы тот освободил ему дорогу.

При этом в ходе беседы боевик стрелял по трактору из пистолета. После этого он сел в машину и уехал.