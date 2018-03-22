Что скрывают боевики «ЛНР» в автобусах, въезжающих через Изварино

22.03.2018 13:05

Через временно неконтролируемые пункты пропуска на границе с РФ въезжает транспорт (автобусы). При этом вооруженные боевики «ЛНР» и российские оккупанты требуют наблюдателей СММ ОБСЕ удалиться. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 20 марта 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«Миссия посетила один приграничный район, который не контролируется правительством. Находясь в пункте пропуска на границе возле н. п. Изварино (52 км к юго-востоку от Луганска), наблюдатели видели, что в Украину въехал 1 автобус. Член вооруженных формирований вновь сказал патрулю Миссии покинуть этот район».