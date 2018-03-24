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Единая форма и шевроны: школьников в ОРЛО делают одинаковыми

24.03.2018 14:09
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Единая форма и шевроны: школьников в ОРЛО делают одинаковыми

В ОРЛО (отдельные районы Луганской области - неподконтрольная Украине территория, пророссийская группировки "ЛНР") ради загрузки швейных предприятий решили шить всем школьникам одинаковую форму.

Соответствующее решение принял т.н. "республиканский родительский совет" при фейковом "министерстве образования и науки".

Отмечается, что элементы школьной формы и шевроны будут введены с начала нового учебного года. На данный момент идет подготовка к пошиву изделий на швейных предприятиях ОРЛО, разрабатывается механизм заказа и пошива формы на всех территориях оккупированной Луганщины.



Теги: Донбасс, школьная форма, ЛНР, школьники, ОРЛО
 
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