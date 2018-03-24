На оккупированной Луганщине разделят девочек и мальчиков

24.03.2018 21:20

В ОРЛО (отдельные районы Луганской области - неподконтрольная Украине территория, пророссийская группировки "ЛНР") около 60 учебных учреждений планируют внедрить раздельно-параллельное обучение мальчиков и девочек.



Как сообщили в т.н. "республиканском родительском совете" при фейковом "министерстве образования и науки", в ОРЛО насчитывается 591 образовательная организация. В 297 используют инновационные методики. В 60 планируют использовать методику российского ученого, врача, педагога-новатора Владимира Базарного. Она, в частности, подразумевает классы с раздельным обучением мальчиков и девочек.



Напомним, что в ОРЛО также решили шить всем школьникам одинаковую форму.