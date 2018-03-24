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Архив - Луганская область

СММ ОБСЕ: на Луганщине стреляли из пушки

24.03.2018 10:03
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СММ ОБСЕ: на Луганщине стреляли из пушки

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 23 марта), в Луганской области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня (0 взрывов) по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда не было зафиксировано ни одного взрыва.

Так, патрулируя на северо-восточной окраине н. п. Калиново-Борщеватое (неподконтрольный правительству, 61 км к западу от Луганска), члены патруля Миссии слышали 18 выстрелов из 30-мм пушки боевой машины пехоты (БМП-2) в 5 км к западо-юго-западу.



Теги: Донбасс, обстрел, пушка, СММ ОБСЕ
 
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