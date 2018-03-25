На Луганщине стало меньше снарядов

25.03.2018 12:04

За прошедшие сутки, 24 марта, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины проверили 0,35 га местности на подконтрольной части Луганской области.



Пиротехники работали в г. Попасная, пгт Станица Луганская, Станично-Луганском, Новоайдарском и Попаснянском районах. В результате было обнаружено и изъято 5 единиц взрывоопасных предметов, а именно: 3 артиллерийских снаряда, 1 ручная граната и 1 единица других взрывоопасных предметов.