Опубликован график приема Ощадбанком у линии разграничения на Луганщине

25.03.2018 16:46

График работы мобильных отделений Ощадбанка вдоль линии разграничения в Луганской области на будущей неделе опубликовала общественная организация Донбасс SOS.



Согласно данным общественников, на подконтрольной части Луганщины МО Ощадбанка примут по такому графику:



пгт. Золотое, Попаснянский район - 26, 28 и 30 марта ;

пгт. Трехизбенка, Новоайдарский район – 27 марта;

пгт. Нижее , Попаснянский район - 29 марта.



Режим работы отделения банка во всех пунктах в Луганской области с 9:00 до 15:00, перерыв - с 12:00 до 13:00.



В мобильных отделениях предоставляется широкий спектр банковских услуг, в частности по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS- терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.