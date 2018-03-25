- Заместитель министра напомнил, как на Донбассе подрывали мосты22:19
- Пошагово: как ВПЛ получить единоразовую денежную помощь21:40
- Состоялся важный разговор о жилье для переселенцев21:00
- Марчук рассказал, к чему нужно готовиться Донбассу19:41
- Адресная помощь: важная информация для переселенцев и жителям прифронтовой зоны Донбасса19:19
- Писательница Ирэн Роздобудько: Новая волна патриотизма поднимется именно с Донбасса19:05
- Вуз-переселенец, выехавший из Луганска, нацелился на Стамбул18:49
- Озвучены риски ввода миротворцев на Донбасс17:55
- Битва за Донбасс: украинцы успокоились и не идут на компромиссы17:17
- Опубликован график приема Ощадбанком у линии разграничения на Луганщине16:46
Опубликован график приема Ощадбанком у линии разграничения на Луганщине
График работы мобильных отделений Ощадбанка вдоль линии разграничения в Луганской области на будущей неделе опубликовала общественная организация Донбасс SOS.
Согласно данным общественников, на подконтрольной части Луганщины МО Ощадбанка примут по такому графику:
пгт. Золотое, Попаснянский район - 26, 28 и 30 марта ;
пгт. Трехизбенка, Новоайдарский район – 27 марта;
пгт. Нижее , Попаснянский район - 29 марта.
Режим работы отделения банка во всех пунктах в Луганской области с 9:00 до 15:00, перерыв - с 12:00 до 13:00.
В мобильных отделениях предоставляется широкий спектр банковских услуг, в частности по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS- терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.
Теги: Донбасс, Ощадбанк, график, линия разграничения
- В городах Донбасса Ощадбанк изменит график работы
- Стало известно, где и когда можно получит деньги жителям опасной зоны Донбасса
- Луганщина: опубликован график приема мобильным подразделением Ощадбанка в прифронтовой зоне
- Опубликован обновленный график приема Ощадбанком у линии соприкосновения на Донетчине
- Появилась важная информация для прифронтовой зоны Донетчины
- Донбасс СОС сообщил график работы мобильного отделения Ощадбанка на Донетчине
- Заместитель министра напомнил, как на Донбассе подрывали мосты22:19
- Прифронтовая Авдеевка готовится принять кинофестиаль22:00
- Пошагово: как ВПЛ получить единоразовую денежную помощь21:40
- Донбасс готовят к экологической катастрофе21:21
- Состоялся важный разговор о жилье для переселенцев21:00
- Дети Краматорска будут жить под прицелом видеокамер20:40
- Мобильные банковские подразделения ждут у линии соприкосновения: опубликован новый график для Донетчины20:20
- В Авдеевке спасали детские сердца20:00
- Марчук рассказал, к чему нужно готовиться Донбассу19:41
- Адресная помощь: важная информация для переселенцев и жителям прифронтовой зоны Донбасса19:19
- Заместитель министра напомнил, как на Донбассе подрывали мосты22:19
- Прифронтовая Авдеевка готовится принять кинофестиаль22:00
- Пошагово: как ВПЛ получить единоразовую денежную помощь21:40
- Донбасс готовят к экологической катастрофе21:21
- Состоялся важный разговор о жилье для переселенцев21:00
- Дети Краматорска будут жить под прицелом видеокамер20:40
- Мобильные банковские подразделения ждут у линии соприкосновения: опубликован новый график для Донетчины20:20
- В Авдеевке спасали детские сердца20:00
- Марчук рассказал, к чему нужно готовиться Донбассу19:41
- Адресная помощь: важная информация для переселенцев и жителям прифронтовой зоны Донбасса19:19
- Пошагово: как ВПЛ получить единоразовую денежную помощь21:40
- Всё, что нужно знать о переходе Украины на летнее время19:17
- Проверки места жительства переселенцев: что нужно знать11:44
- Эти витамины помогут избавиться от усталости22:02
- Супрун предлагает украинцам отказаться от флюорографии21:07
- 10 причин преждевременного старения кожи18:17
- Медики объяснили, почему не стоит отказываться от сахара18:02
- Эти продукты могут «убить» либидо16:00
- Особенности детей, рожденных в разные времена года10:06
- Симптомы порчи и как их определить09:50
- Проверки места жительства переселенцев: что нужно знать
- Савченко в суде шокировала судей заявлением об «ЛДНР»
- Неподконтрольная Донетчина: вот и всё – Vodafone окончательно приговорили
- Соцсети о ситуации на донбасских КПВВ: тихий ужас
- «Украины не будет на карте»: в «ДНР» рассказали о серьезных переменах
- Симптомы порчи и как их определить
- Внезапно: Тимошенко срочно покинула территорию Украины
- Жители ОРДО прозрели: Vodafone, оказывается, отключили специально!
- Бирюков про АТО: Уже появился коридор, отсекающий Донецк, уже были видны высотки Луганска. Оставалось полторы-две недели
- Порошенко опять поднимет минималку в Украине