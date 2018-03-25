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Вуз-переселенец, выехавший из Луганска, нацелился на Стамбул
Серьезно расширить научный, культурный и языковый опыт студентов Луганщины планируют в Восточноукраинском национальном университете имени Владимира Даля (перемещен из Луганска в Северодонецк). Об этом рассказала ректор вуза-переселенца Ольга Поркуян.
Как сообщается в сюжете ТК: "Донбасс", в планах вуза-переселенца – открыть в турецком Стамбуле филиал Восточноукраинского национального университета. По словам Поркуян, студентам, которые учатся на таких специальностях, как "Туризм", "Менеджмент", "Отельно-ресторанное дело", важно дать возможность проходить практику за границей.
В Стамбуле ректор вуза подписала соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией университетов Кавказа – "KUNIB". Эта международная организация объединяет около 70 образовательных учреждений Турции, Грузии, Азербайджана, Казахстана и других.
"Мы заинтересованы в стажировке наших преподавателей, в обмене наших студентов, - отмечает ректор. - Мы заинтересованы в двойных дипломах. Это сейчас ценится в мире, когда студент, заканчивая вуз, получает не один диплом, а сразу дипломы двух университетов… Когда какую-то часть времени студент учится в одной стране, часть – в другой".
В университете рассказали, что к ним хотят присоединиться еще 2 профильных техникума. Окончательное решение о присоединении вынесет Министерство образования. Для этого нужно официальное обращение обладминистрации. По словам же Поркуян, устная договоренность уже достигнута.
Теги: Донбасс, Луганск, образование, переселенцы, вуз
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