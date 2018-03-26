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«Укравтодор» за бюджетные деньги собрался ремонтировать дороги в ОРЛО

26.03.2018 19:18
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«Укравтодор» за бюджетные деньги собрался ремонтировать дороги в ОРЛО

Служба автомобильных дорог в Луганской области 22 марта заключила соглашение с ООО «Евро-Строй Компани» на эксплуатационное содержание и текущий мелкий ремонт автодорог местного значения на 150,11 млн грн. Об этом сообщается в системе «Прозорро», передает «Наші гроші».
Закупку провели по переговорной процедуре, поскольку тендеры уже дважды приходилось отменять из-за недостатка участников.
Содержание и ремонт объектов на подконтрольной и неподконтрольной Украины территориях Луганщины заказали сроком до конца года. Фактическое финансирование составляет 3,22 млн грн.
Согласно договорной цены, на заработную плату предусмотрено 6,92 млн грн (5% общей стоимости подряда). На прибыль отведено еще 2% - 3,52 млн грн.
Фирма «Евро-Строй Компани» впервые получила подряд. По данным системы «YouControl», она была создана в Киеве в марте 2017 двумя юридическими фирмами ООО «Бизнес предложения» и ООО «Юрбизнес Консалтинг». Ее руководителем тогда числился столичный юрист Валерий Резник.
Впоследствии компанию переоформили в Северодонецке на Вячеслава Журбу с Новоайдара, уставный капитал вырос с 150 грн до 1 тыс. грн, а директором стал Евгений Скляной.
Луганчанин по имени Евгений Маркович Скляной является совладельцем ООО «Лутугино Троя» с Олегом Повереным, Андреем Квасовым и Михаилом Галаш, а прописана вместе с ним Наталья Скляная - ООО «Фуджифото».

Источник: Информационное агентство «Вчасно»



Теги: Донбасс, Укравтодор, дороги, ремонт дорог, ОРЛО
 
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