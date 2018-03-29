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Груда металла: сети впечатлило мощное фото уничтоженной военной техники боевиков ЛНР
29.03.2018 22:29
В социальных сетях опубликовали фото, на котором запечатлена уничтоженная военная техника террористов. Фото была опубликована в Twitter NecroMancer, передает apostrophe.ua.
"Февраль 2018 где-то в ОРЛО", - говорится в сообщении.
На фото видна разрушенная гусеничная техника, которую окружают боевики. По данной фотографии сложно определить какая именно техника была уничтожена.
Пользователи сети в комментариях отмечают, что это, вероятно, САУ "Гвоздика".
Обстоятельства уничтожения техники не сообщаются. Вероятно, в машине взорвался боекомплект, что и привело к большим разрушениям. Также неизвестно о возможных потерях боевиков.
Теги: Донбасс, взрыв, уничтожение, ЛНР, боевики, военная техника
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