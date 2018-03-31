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Архив - Луганская область

Страшная смерть на Луганщине: появились подробности

31.03.2018 11:32
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Страшная смерть на Луганщине: появились подробности

9 пожарных и 2 пожарные автоцистерны сражались вчера с огнем, который охватил жилой дом в городе Сватово (подконтрольная часть Луганской области) на ул. Фотографа Фесенко.

Сообщение об огненном ЧП поступило в 21:00. Горение происходило внутри дома. Из-за высокой задымление было создано звено ГДЗС и выставлен пост безопасности. В ходе разведки, звеном ГДЗС было обнаружено тело мужчины 1967 года.

Пожар, причины которого устанавливаются, был локализован в 21:21 и ликвидирован в 21:49.



Теги: Донбасс, пожар, спасатели, смерть, Луганская область
 
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