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Свыше 30 взрывов предупредили на Луганщине за сутки
31.03.2018 14:14
За прошедшие сутки, 30 марта, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 5,9 га местности на подконтрольной части Луганщины.
Во время проверки в пгт Станица Луганская, Попаснянском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах специалисты обнаружили и изъяли 31 единицу взрывоопасных предметов, а именно: 2 артиллерийских снаряда, 12 минометных мин, 1 взрыватель и 16 единиц других взрывоопасных предметов.
Теги: Донбасс, Луганская область, мины, пиротехники
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