Запретный "гумконвой": представителей ОБСЕ не пустили посмотреть, что привезли в Луганск из РФ

31.03.2018 15:47

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 30 марта), боевики группировки "ЛНР" не пустили наблюдателей осмотреть очередной "гумконовой", прибывший из России.



В отчете сообщается, что команда СММ видела автоколонну из десяти грузовиков с надписью "Гуманитарная помощь от России" на русском языке на бортах грузовиков. Автоколонна проезжала через н. п. Молодогвардейск (неподконтрольный правительству, 35 км к юго-востоку от Луганска) и Луганск. В составе автоколонны было десять грузовых транспортных средств, три служебных грузовика, две машины скорой помощи и два автомобиля с надписью "милиция".



В Луганске члены патруля СММ видели, как на территории объекта разгружаются эти транспортные грузовики и десять мужчин в форме с символикой Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации разгружают завернутые в пластик коробки. Вооруженный мужчина в одежде военного типа не позволил патрулю СММ зайти на территорию объекта.



Позже тем утром на юго-восточной окраине Луганска наблюдатели видели эту же автоколонну, которая двигалась в юго-восточном направлении.