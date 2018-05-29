Лисичанск «взбесился». Опасное заболевание накрывает город

29.05.2018 21:27

В Лисичанске (Луганская обл.) в последнее время участились случаи регистрации бешенства у животных, а также укусов больными животными людей. Об этом сообщает пресс-служба Лисичанского городского управления Главного управления Госпотребслужбы в Луганской области, пишет Донецкие новости.

«Источником заражения животных бешенством является дикая фауна. В связи с запретом проведения охоты, очень сильно увеличилась популяция красной лисицы, которая является резервуаром бешенства в природе. Бродячие животные контактируют с дикой фауной и распространяют бешенство», – отмечается в сообщении.

Также подчеркивается, что с целью профилактики этого заболевания не рекомендуется контактировать с бездомными животными, подкармливать их. Кроме того, необходимо прививать против бешенства своих питомцев.

В Госпотребслужбе обращают внимание на то, что, если вы подобрали бездомное животное, нужно обратиться к ветеринарному специалисту для консультации, с целью исключения возможного заболевания бешенством. «Государственная ветеринарная служба города Лисичанска бесплатно проводит вакцинацию домашних животных против бешенства по адресу ул. К. Маркса 133а и ул. Автомобилистов 2», – уточняется в сообщении.



