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Архив - Луганская область

Сразу "хочется работать": в сети показали зарплаты врачей в оккупированном Луганске

29.05.2018 13:18
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Сразу "хочется работать": в сети показали зарплаты врачей в оккупированном Луганске

В сети опубликовали список вакансий для врачей, которые открыты на оккупированной территории Луганской области с указанными заработными платами.
Список вакансий был опубликован в социальной сети Twitter, передает apostrophe.ua.

"Свежие вакансии врачей в ЛНР в рубчиках! Налетай! Пока не разобрали!" – говорится в сообщении.

Пользователи социальных сетей отметили низкий уровень зарплат у врачей в оккупированном Луганске.

Например, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине в Луганске может получать от 4 129 российских рублей в месяц (около 1 737 гривен) до 5 161 (2 172 гривен).

Наиболее высокооплачиваемой должностью в списке является врач по ультразвуковой диагностике, который может зарабатывать 4 129 рублей за половину рабочего дня.



Теги: Донбасс, Луганск, врачи, вакансии, работа, зарплата, оккупация, ЛНР, соцсети
 
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