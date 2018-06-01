- КПВВ меняют режим работы15:08
- В "ДНР" участились случаи мошенничества, связанных с украинскими пенсиями11:42
- Террористы "ЛНР" готовят что-то нехорошее: к Луганску стянуты десятки российских танков и РСЗО "Град"11:20
- Ситуация на КПВВ в районе ООС на Донбассе в первый день лета09:30
- Боевики маскируют под грузовики опасное вооружение: появилось фото22:28
- Боевики ЛНР и журналисты из "ANNA-News" попались на очередном фейке22:07
- Огромный схрон со взрывчаткой обнаружен боевиками ОРЛО21:27
- Медведчук заявил о необходимости прямых переговоров Украины с «ДНР/ЛНР»21:05
- Порошенко рассказал, как будет освобождать Донбасс20:26
- Почему диалог с "Л/ДНР" - фатальная ошибка: цель Кремля - доказать "гражданскую войну" на Донбассе - Тука15:42
Террористы "ЛНР" готовят что-то нехорошее: к Луганску стянуты десятки российских танков и РСЗО "Град"
Вражескую технику выявили наблюдатели ОБСЕ. По их данным, кроме танков, террористы стянули к "столице" "ЛНР" и другие виды запрещенного вооружения. В ОБСЕ рассказали, что 34 танка неустановленного типа замечены возле Круглика, это в 31 километре к юго-западу от Луганска, информирует "Диалог.UA".
Также неустановленного вида 19 танков, 8 единиц гаубиц, минометов наблюдатели увидели в районе поселка Мирного. На подъезде к Шимшиновке, это 27 километров к юго-западу Луганска, замечены еще 13 танков.
В Миссии рассказали о 8 танках неустановленного типа и 7 буксируемых минометах (или гаубиц - ред.) около Миусинска. "24 танка неустановленного типа и 4 зенитных ракетных комплекса (неустановленного типа) возле Бугаевки (37 км к юго-западу от Луганска)", - заявили в ОБСЕ. По данным представителей международной Миссии, их беспилотники выявили 7 РСЗО БМ-21 "Град" в 6 километрах от Миусинска и 6 таких же установок возле Мирного.
Напомним, ранее в Сети появилось мощное видео ликвидации позиции террористов в районе оккупированной Горловки. Добавим, террористы в панике стягивают под Горловку зенитно-ракетные комплексы "Стрела".
Теги: Россия, Донбасс, Луганск, ОБСЕ, ЛНР, бронетехника, РСЗО "Град", военная техника, террористы
- В Сеть попали свежие снимки техники боевиков в Луганске
- В ОБСЕ зафиксировали десятки танков под Донецком и Луганском
- На Луганщине "засветилась" огромная колонна военной техники боевиков
- На Донбассе 36 шахт не эксплуатируются из-за подтопления
- Россиянин из ЧВК "Вагнер" рассказал, как готовят боевиков для Луганска и Донецка, - Путину лучше не слышать
- Боевики "ДНР" гонят тяжелое вооружение в сторону Дебальцево: удалось зафиксировать переброску единиц бронетехники - Тымчук
- КПВВ меняют режим работы15:08
- Новый "тур" лидера боевиков Захарченко: «Накорми народ к моему приезду, чтоб он много не возникал»14:43
- В «ДНР» начинается зачистка. Захарченко грозит отставка14:28
- «У нас можно торговать фальшивой водкой, давать взятки и организовывать теракты», — активист о беспределе в Торецке13:50
- Боевики ДНР продолжают чистку: задержаны очередные "чиновники-коррупционеры"13:38
- В Донецке острый дефицит горючего - бензин только избранным и по талонам12:58
- Боевики ДНР решили ужесточить "таможенный контроль"12:21
- Вся верхушка "ДНР" сбежала в Москву или сидит "на подвале" - громкие подробности11:59
- В "ДНР" участились случаи мошенничества, связанных с украинскими пенсиями11:42
- Дончане жалуются: в ОРДО все резко подорожало. Опубликованы цены11:38
- КПВВ меняют режим работы15:08
- Новый "тур" лидера боевиков Захарченко: «Накорми народ к моему приезду, чтоб он много не возникал»14:43
- В «ДНР» начинается зачистка. Захарченко грозит отставка14:28
- Ударит не по-детски: Землю накроет пятидневная магнитная буря14:12
- «У нас можно торговать фальшивой водкой, давать взятки и организовывать теракты», — активист о беспределе в Торецке13:50
- Боевики ДНР продолжают чистку: задержаны очередные "чиновники-коррупционеры"13:38
- Газопровод в обход Украины: Путина ждут плохие новости13:15
- В Донецке острый дефицит горючего - бензин только избранным и по талонам12:58
- С ног на голову: этих знаков Зодиака ожидает лето перемен12:43
- Боевики ДНР решили ужесточить "таможенный контроль"12:21
- Ударит не по-детски: Землю накроет пятидневная магнитная буря14:12
- С ног на голову: этих знаков Зодиака ожидает лето перемен12:43
- А сын вернулся в Донецк: Как семья переселенцев пробивалась в Киеве11:26
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Кому нельзя идти в бассейн20:44
- Пять вкусных альтернатив надоевшему клубничному варенью17:20
- Які хвороби лікує черешня?16:45
- Нумерология. Какого числа родился человек, такая у него и вся жизнь16:15
- Через Горловку и Макеевку в направлении Иловайска ночью двигаются «странные» поезда
- Появились подробности скандального указа Путина по Донбассу: жителей "ДНР" предупредили о последствиях
- Россия возвращает "ДНР" в состав Украины: Захарченко предупредили на российском ТВ
- Гиркин подтвердил разгром "ДНР" под Горловкой: "От батальона Мачете осталось 30% солдат..."
- Ситуация у Захарченко в Донецке ухудшается с каждым днем: жители города рассказали о реальной ситуации в "ДНР"
- Штурм Донецка ВСУ: в "ДНР" готовят бомбоубежища и назвали дату наступления - что известно
- Лавров сделал скандальное заявление о Донбассе
- Топ-5 женских имен, которые сводят мужчин с ума
- Сразу "хочется работать": в сети показали зарплаты врачей в оккупированном Луганске
- Куда исчез Ташкент и Ходаковский: соцсети активно пишут о пропаже сразу двух главарей "ДНР"