Террористы "ЛНР" готовят что-то нехорошее: к Луганску стянуты десятки российских танков и РСЗО "Град"

01.06.2018 11:20

Вражескую технику выявили наблюдатели ОБСЕ. По их данным, кроме танков, террористы стянули к "столице" "ЛНР" и другие виды запрещенного вооружения. В ОБСЕ рассказали, что 34 танка неустановленного типа замечены возле Круглика, это в 31 километре к юго-западу от Луганска, информирует "Диалог.UA".

Также неустановленного вида 19 танков, 8 единиц гаубиц, минометов наблюдатели увидели в районе поселка Мирного. На подъезде к Шимшиновке, это 27 километров к юго-западу Луганска, замечены еще 13 танков.

В Миссии рассказали о 8 танках неустановленного типа и 7 буксируемых минометах (или гаубиц - ред.) около Миусинска. "24 танка неустановленного типа и 4 зенитных ракетных комплекса (неустановленного типа) возле Бугаевки (37 км к юго-западу от Луганска)", - заявили в ОБСЕ. По данным представителей международной Миссии, их беспилотники выявили 7 РСЗО БМ-21 "Град" в 6 километрах от Миусинска и 6 таких же установок возле Мирного.

Напомним, ранее в Сети появилось мощное видео ликвидации позиции террористов в районе оккупированной Горловки. Добавим, террористы в панике стягивают под Горловку зенитно-ракетные комплексы "Стрела".