На Донбассе нашли взрывоопасный арсенал

02.06.2018 14:42

По данным пресс-центра Объединенных сил, на Луганщине сознательный гражданин сообщил представителям Национальной полиции о местонахождении закопанного арсенала оружия и боеприпасов вблизи поселка Раздольное Старобельского района.



Сотрудники следственно-оперативной группы отдела полиции вместе со Службой безопасности Украины и работниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям из состава Объединенных сил, изъяли из тайника гранатометы различных систем и выстрелы к ним, артиллерийские снаряды, дымовые шашки, осветительные мины, гранаты, более тысячи патронов различных калибров.



Часть боеприпасов, непригодных к использованию, вывезли на полигон и уничтожили. Остальные - направлены на исследование. По данному факту проводится досудебное следствие.