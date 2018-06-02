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На Донбассе обстреляли беспилотник наблюдателей

02.06.2018 08:55
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На Донбассе обстреляли беспилотник наблюдателей

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 1 июня), оккупанты Донбасса устроили охоту на беспилотник СММ ОБСЕ.

"По материалам воздушного наблюдения мини-БПЛА СММ, пролетавшего 30 мая над районом вблизи н. п. Криничанское (быв. Червоногвардейское, неподконтрольный правительству, 42 км к западу от Луганска), обнаружено присутствие 3 мужчин в одежде военного типа. Один из мужчин целился из оружия и открыл огонь по БПЛА СММ. 30 мая, находясь к западу от Криничанского, команда Миссии слышала 20 выстрелов из стрелкового оружия в районе, где наблюдатели осуществляли полет БПЛА; по их оценке, огонь велся в направлении БПЛА", - сообщает СММ ОБСЕ.



Теги: Донбасс, обстрел, беспилотник, СММ ОБСЕ
 
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