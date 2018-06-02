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Опубликованы подробности сражения боевиков и Луганского погранотряда

02.06.2018 08:37
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Опубликованы подробности сражения боевиков и Луганского погранотряда

Сегодня, 2 июня, исполняется 4 года с тех пор, как около 500 террористов попытались штурмовать и выбить пограничников из здания управления Луганского пограничного отряда.

Как сообщает сайт Госпогранслужбы Украины, боевики окружили подразделение в ночь с 1 на 2 июня 2014 года и атаковали из всех видов стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберной и гранатометов.

Террористы вели огонь с крыш и между домов, стоявших на расстоянии около 150 метров от пограничного отряда. Пограничники приняли неравный бой, более 100 героев держали оборону. Их действия были очень ограничены из-за того, что боевики вели огонь из жилого квартала, занимали огневые позиции в квартирах обычных людей и прикрывались "живым щитом" мирных жителей.

Пограничники ответ могли дать только из стрелкового оружия и подствольных гранатометов. Об ожесточенности боев свидетельствует, в частности, наличие 9 раненых (из них 4 в крайне тяжелом состоянии) у пограничников.

По информации пограничной разведки, в этих боях боевики понесли большие потери - около 20 убитыми и более 40 были ранены. Здание террористы взять так и не смогли.

Круговую оборону пограничники держали устойчиво, включив гимн Украины. Из окружения пограничники вышли в ночь с 3 на 4 июня 2014 года, без потерь.

Управление отряда передислоцировалось в подразделения в Беловодске и Белолуцке. Сегодня пограничный отряд располагается в г. Старобельск.

Луганский пограничный отряд продолжает охранять государственную границу с Российской Федерацией протяженностью более 500 км и выполняет задачи в составе Операции объединенных сил. Он находится в постоянной боевой готовности и готов дать достойный отпор врагу, отмечает ГПСУ.



Теги: Донбасс, Луганск, бой, пограничники, оккупанты
 
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