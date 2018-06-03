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Изабель и Донбасс: посол Франции узнала о ходе важной операции
03.06.2018 13:46
Сегодня, 3 июня, заместитель губернатора Луганщины Юрий Клименко совместно с командующим объединенных сил Сергеем Наев провели встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики в Украине Изабель Дюмон.
"Во время встречи говорили о ходе Операции Объединенных сил на Луганщине, об основных проблемах и угрозах на пути к установлению мира в нашем регионе, - отметил Клименко. - Многоуважаемая госпожа Посол была заинтересована состоянием промышленности и аграрного сектора Луганской области. Надеемся на установление плодотворных и результативных связей с нашими французскими коллегами!"
Теги: Донбасс, Франция, Луганская область, посол, ООС
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