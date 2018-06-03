Последние новости раздела
- Расширенная сводка с Донбасского фронта за 2 июня: полные данные по обстрелам и потерям12:35
- В зоне ООС сегодня обстреляли четыре позиции12:26
- Донбасский фронт в огне: опубликована новая карта обстрелов из зоны ООС12:14
- На Донбассе произошел страшный взрыв, пострадали мирные граждане10:58
- Луганщину расстреливают из артиллерии09:47
- Смертельное ДТП произошло в "ЛНР"09:40
- Донбасс: снизилось пересечение линии разграничения08:37
- Война на Донбассе: появилась новая сводка обстрелов08:00
- В зоны ООС 2 июня есть убитые и раненые в результате боевых действий07:30
- Часть Донбасса постиг водный удар07:15
Луганщину расстреливают из артиллерии
03.06.2018 09:47
По данным Луганской областной государственной администрации, за прошедшие сутки и после полуночи российско-оккупационные войска трижды нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения на Луганщине.
"В частности, по укреплениям наших защитников вблизи Крымского Новоайдарского района открывался огонь из самоходных артиллерийских установок калибром 122 миллиметра, 82-мм минометов, БМП, автоматических гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов, - сообщает ЛОГА. - В направлении н.п. Новотошковское Попаснянского района оккупанты били из 82-мм минометов".
Напомним, что вчера оккупанты Донбасса около 30 раз нарушили режим тишины.
Обе противоборствующие стороны понесли потери.
Теги: Донбасс, Луганская область, артиллерия, обстрелы, оккупанты
Читайте также:
- Луганщину обстреляли 5 раз. В том числе – из пушек
- СММ ОБСЕ: Луганщину расстреливают из артиллерии
- В ОБСЕ зафиксировали более 600 взрывов на Донбассе
- Зона АТО: одна группа боевиков подорвалась, вторая пыталась прорваться
- Украинские воины подорвались в зоне АТО
- Экс-министр, сражающийся в зоне АТО: "Где-то в пять утра у сепаров окончательно поехала крыша"
- Расширенная сводка с Донбасского фронта за 2 июня: полные данные по обстрелам и потерям12:35
- В зоне ООС сегодня обстреляли четыре позиции12:26
- Донбасский фронт в огне: опубликована новая карта обстрелов из зоны ООС12:14
- В Славянске нашли женщину, "работавшую" на блокпосте боевиков11:53
- На оккупированной части Донетчины сгорело шахтное здание11:35
- Пиротехники разминируют Южное-Чигари11:14
- На Донбассе произошел страшный взрыв, пострадали мирные граждане10:58
- В Донецке сгорел человек10:35
- Забытые российские "звезды" тускло блеснули в Донецке10:18
- На Донбассе нашли обгоревшее тело10:01
- Расширенная сводка с Донбасского фронта за 2 июня: полные данные по обстрелам и потерям12:35
- В зоне ООС сегодня обстреляли четыре позиции12:26
- Донбасский фронт в огне: опубликована новая карта обстрелов из зоны ООС12:14
- В Славянске нашли женщину, "работавшую" на блокпосте боевиков11:53
- На оккупированной части Донетчины сгорело шахтное здание11:35
- Пиротехники разминируют Южное-Чигари11:14
- На Донбассе произошел страшный взрыв, пострадали мирные граждане10:58
- Президент Беларуси призвал Россию не приватизировать победу во Второй мировой войне10:51
- В Донецке сгорел человек10:35
- Забытые российские "звезды" тускло блеснули в Донецке10:18
- 10 примет об обручальном кольце21:25
- Эксперт рассказал, возможна ли большая война России против Украины20:49
- Почему Wi-Fi называют тихим убийцей19:50
- Колектори погрожують розбити голову об стіну. Що робити у таких випадках. ВІДЕО16:42
- Ударит не по-детски: Землю накроет пятидневная магнитная буря14:12
- С ног на голову: этих знаков Зодиака ожидает лето перемен12:43
- А сын вернулся в Донецк: Как семья переселенцев пробивалась в Киеве11:26
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Стало ясно, почему оккупированный Донбасс остался без топлива
- Дом «главы». Что осталось от величия Плотницкого в Луганске
- Вся верхушка "ДНР" сбежала в Москву или сидит "на подвале" - громкие подробности
- Фесенко сделал плохой прогноз для Донбасса
- Переселенец рассказал, где оккупанты Донбасса прячут "пропавших без вести"
- В Горловку прибыло "подкрепление" для боевиков ДНР из РФ
- «Взрывная волна»: оккупированный Донецк вздрогнул от мощного взрыва
- Боевики ДНР предупредили, что оформить пропуск в Седово можно только до 11 июня 2018 года
- Куда исчез Ташкент и Ходаковский: соцсети активно пишут о пропаже сразу двух главарей "ДНР"
- Соцсети: оккупанты драпают из Донецка