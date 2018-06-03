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На Донбассе произошел страшный взрыв, пострадали мирные граждане
03.06.2018 10:58
В подконтрольной части Луганской области сегодня, 3 июня, произошел взрыв в частном доме.
В результате взрыва, прогремевшего в частном доме в г. Лисичанск (ул. Генерала Потапенко), пострадала супружеская пара. На месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГСЧС и взрывотехники. По предварительной информации, взрыв произошел в результате утечки газа из-за неисправности газового котла.
Установлено, что от взрыва ожоги различной степени тяжести получил 58-летний мужчина и его 56-летняя жена. Супруги госпитализированы в реанимационное отделение больницы города Лисичанск, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.
Теги: Донбасс, полиция, взрыв, пострадавшие
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