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Вертолетное спасение на Донбассе: подробности от ОС

03.06.2018 18:10
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Вертолетное спасение на Донбассе: подробности от ОС

Объединенные силы (ОС), действующие на Донбассе, сегодня спасли гражданских в Луганской области.

Сегодня, 3 июня, из Северодонецка (подконтрольная часть Луганщины) в ожоговый центр Харькова медицинским вертолетом ОС эвакуированы двух гражданских пациентов.

Просьба к оперативной дежурной службы Объединенных сил о помощи поступила от городской больницы. Пострадавшие получили обширные ожоги и требовали специализированного оборудования для реанимации и спасения.

Командованием Объединенных сил немедленно было принято решение о применении медицинского вертолета для экстренной эвакуации пострадавших ради спасения их жизни.

Менее чем через полчаса после обращения за помощью, вертолет с пациентами взлетел в направлении Харькова.



Теги: Донбасс, спасение, ОС, вертолет
 
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