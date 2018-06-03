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Вертолетное спасение на Донбассе: подробности от ОС
03.06.2018 18:10
Объединенные силы (ОС), действующие на Донбассе, сегодня спасли гражданских в Луганской области.
Сегодня, 3 июня, из Северодонецка (подконтрольная часть Луганщины) в ожоговый центр Харькова медицинским вертолетом ОС эвакуированы двух гражданских пациентов.
Просьба к оперативной дежурной службы Объединенных сил о помощи поступила от городской больницы. Пострадавшие получили обширные ожоги и требовали специализированного оборудования для реанимации и спасения.
Командованием Объединенных сил немедленно было принято решение о применении медицинского вертолета для экстренной эвакуации пострадавших ради спасения их жизни.
Менее чем через полчаса после обращения за помощью, вертолет с пациентами взлетел в направлении Харькова.
Теги: Донбасс, спасение, ОС, вертолет
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