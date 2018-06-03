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Архив - Луганская область

Водитель, сбивший женщину, попался полицейским Донбасса

03.06.2018 15:00
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Водитель, сбивший женщину, попался полицейским Донбасса

Сотрудники Лисичанского отдела полиции (подконтрольная часть Луганской области) оперативно разыскали 64-летнего водителя автомобиля, который совершил наезд на женщину и скрылся с места происшествия, оставив потерпевшую без медицинской помощи.

Вчера в Лисичанский отдел полиции поступило сообщение медиков о том, что за медицинской помощью обратилась 34-летняя местная жительница с травмами, характерными при ДТП.

Опросив потерпевшую, полицейские выяснили, что на парковке по ул. Сосюры Лисичанска водитель автомобиля "ВАЗ 2106", двигаясь задним ходом совершил на нее наезд, после чего с места происшествия уехал.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили личность водителя. Им оказался 64-летний местный житель.

Данный факт внесен в Едины реестр досудебных расследований и квалифицирован по ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения". Следствие продолжается, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.



Теги: Донбасс, полиция, ДТП, сбил
 
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