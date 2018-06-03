Водитель, сбивший женщину, попался полицейским Донбасса

03.06.2018 15:00

Сотрудники Лисичанского отдела полиции (подконтрольная часть Луганской области) оперативно разыскали 64-летнего водителя автомобиля, который совершил наезд на женщину и скрылся с места происшествия, оставив потерпевшую без медицинской помощи.



Вчера в Лисичанский отдел полиции поступило сообщение медиков о том, что за медицинской помощью обратилась 34-летняя местная жительница с травмами, характерными при ДТП.



Опросив потерпевшую, полицейские выяснили, что на парковке по ул. Сосюры Лисичанска водитель автомобиля "ВАЗ 2106", двигаясь задним ходом совершил на нее наезд, после чего с места происшествия уехал.



При проведении оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили личность водителя. Им оказался 64-летний местный житель.



Данный факт внесен в Едины реестр досудебных расследований и квалифицирован по ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения". Следствие продолжается, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.