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Архив - Луганская область

"ЛНР" показали цену ее "флага": кадры, как житель ОРЛО на "символе" террористов выспался прямо на улице

05.06.2018 18:41
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"ЛНР" показали цену ее "флага": кадры, как житель ОРЛО на "символе" террористов выспался прямо на улице

Террористы тут же обнаружили "диверсанта", который спал неподалеку от "места преступления". Мужчина был пьян и использовал "символ" боевиков как простыню, на которой отдыхал прямо возле гаражей. Скрин сообщения в Twitter показал украинский блогер Necro Mancer, передает "Диалог.UA".

Так, в оккупированном боевиками Перевальске был сорван "флаг" террористов "ЛНР", висевший на здании сепаратистского "БТИ".

"Произошло преступление против "республики". Снова покусились на самое святое - на символ "ЛНР"", - говорится в сообщении. Для поимки злодея была задействована целая группа, "диверсанта" искали с помощью кинолога.

Пьяного мужчину, спокойно спавшего прямо на "флаге" боевиков, нашли неподалеку от "БТИ" - в комплексе гаражного кооператива. "Ну вот, не дали выспаться человеку, злыдни", - прокомментировал блогер смешной кадр.



Теги: Донбасс, флаг, оккупация, диверсант, ЛНР, боевики, террористы
 
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