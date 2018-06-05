- На Донбассе бойцы ООС оставили одни обломки от российского беспилотника-шпиона "Орлан"21:23
- В «ЛНР» топливо есть, но стремительно дорожает19:03
- "ЛНР" показали цену ее "флага": кадры, как житель ОРЛО на "символе" террористов выспался прямо на улице18:41
- Стало известно, как боевики непризнанных "Л/ДНР" "готовятся" к выборам в Украине18:19
- «Денег даже не пообещали»,— горняки Донбасса встретились с чиновниками Минэнергоугля18:03
- В ОРЛО мужчина сорвал флаг «ЛНР» со здания БТИ и использовал, как простыню13:31
- Жители оккупированных территорий Донбасса окончательно разочарованы в России11:16
- Пострадали Авдеевка, Крымское и другие: террористы накаляют обстановку на всей линии фронта10:36
- Боевики "ЛДНР" получили достойный ответ от ВСУ: оккупанты считают многочисленные потери на Донбассе09:34
- Кураторы боевиков «ЛДНР» срочно покидают свои посты09:16
"ЛНР" показали цену ее "флага": кадры, как житель ОРЛО на "символе" террористов выспался прямо на улице
Террористы тут же обнаружили "диверсанта", который спал неподалеку от "места преступления". Мужчина был пьян и использовал "символ" боевиков как простыню, на которой отдыхал прямо возле гаражей. Скрин сообщения в Twitter показал украинский блогер Necro Mancer, передает "Диалог.UA".
Так, в оккупированном боевиками Перевальске был сорван "флаг" террористов "ЛНР", висевший на здании сепаратистского "БТИ".
"Произошло преступление против "республики". Снова покусились на самое святое - на символ "ЛНР"", - говорится в сообщении. Для поимки злодея была задействована целая группа, "диверсанта" искали с помощью кинолога.
Пьяного мужчину, спокойно спавшего прямо на "флаге" боевиков, нашли неподалеку от "БТИ" - в комплексе гаражного кооператива. "Ну вот, не дали выспаться человеку, злыдни", - прокомментировал блогер смешной кадр.
Теги: Донбасс, флаг, оккупация, диверсант, ЛНР, боевики, террористы
- Боевики убили свыше 100 пленных, поэтому срывают обмен?
- Свежие данные о подготовке и перемещениях боевиков
- Захарченко взорвал Сеть заявлением о Донбассе на встрече с главой "ЛНР": видео насмешило соцсети
- Оккупанты Луганщины заявили, что задержали фанатов-"ультрас", которые "подрывали конституционный строй" их псевдореспублики
- Перепуганным донбасским боевикам померещились пулеметы
- Боевики напуганы танковым прорывом ВСУ на Донбассе: волонтер Доник сообщил об экстренных мерах "ЛНР"
- В Торезе возле «МРЭО ДНР» выставили флаг Украины21:46
- На Донбассе бойцы ООС оставили одни обломки от российского беспилотника-шпиона "Орлан"21:23
- Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Донбасс»20:58
- В Горловке «МВД ДНР» чтоб задержать людей за нарушение комендантского часа имитируют «кражи»20:39
- В Донецке произошло ужасное ДТП. ВИДЕО20:22
- Губарев рассказал о соединении Донбасса и Украины: лидер "ДНР" сделал неожиданное признание20:01
- Жителей Константиновки напугали взрывы в небе и на земле19:19
- В «ЛНР» топливо есть, но стремительно дорожает19:03
- "ЛНР" показали цену ее "флага": кадры, как житель ОРЛО на "символе" террористов выспался прямо на улице18:41
- Стало известно, как боевики непризнанных "Л/ДНР" "готовятся" к выборам в Украине18:19
- Шварценеггеру подарили его украинский портрет в вышиванке22:29
- Прорыв украинских инженеров: теперь ВСУ смогут поражать танки с "калаша" с помощью BS-13. ВИДЕО22:07
- В Торезе возле «МРЭО ДНР» выставили флаг Украины21:46
- На Донбассе бойцы ООС оставили одни обломки от российского беспилотника-шпиона "Орлан"21:23
- Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Донбасс»20:58
- В Горловке «МВД ДНР» чтоб задержать людей за нарушение комендантского часа имитируют «кражи»20:39
- В Донецке произошло ужасное ДТП. ВИДЕО20:22
- Губарев рассказал о соединении Донбасса и Украины: лидер "ДНР" сделал неожиданное признание20:01
- Лучший гороскоп на удачу для всех знаков Зодиака19:36
- Жителей Константиновки напугали взрывы в небе и на земле19:19
- Лучший гороскоп на удачу для всех знаков Зодиака19:36
- Автокефалия в Украине: ждать ли сенсацию к 28 июля17:17
- Россия может попытаться захватить Мариуполь: названо условие. ВИДЕО14:45
- Названы лучшие продукты для очищения легких14:12
- Новые строительные нормы. Какие перемены ждут украинские города?11:22
- Автобусная реформа. Как изменятся пассажирские перевозки?11:17
- Как поднять самооценку и обрести уверенность в себе?22:00
- Эти привычки могут стать причинами гормонального сбоя21:46
- Названы эффективные домашние средства от зубной боли19:30
- Как узнать свое предназначение по дате рождения09:57
- Неподконтрольный Донбасс: в квартирах массово находят людей без признаков жизни
- ВСУ законно идут вперед на Донбассе
- Донбасские "республики" готовят к "закрытию" и новой волне войны?
- Как номер квартиры влияет на жизнь. Счастливые номера квартир
- На донбасском пункте пропуска возникли проблемы с документами
- Пришла отличная новость из зоны ООС
- Забытые российские "звезды" тускло блеснули в Донецке
- В Кремле всерьез боятся масштабного наступления ВСУ на Донбассе: сделано громкое заявление
- Мариупольское направление: украинский снайпер попал в голову
- Озвучены пугающие данные о российской военной технике на Донбассе