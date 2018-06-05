В «ЛНР» топливо есть, но стремительно дорожает

05.06.2018 19:03

Дефицит бензина в Донецке отразился на ситуации с ценой на топливо в Луганске,пеердает Восточный фарватер.

«Это связано, скорее всего, с дефицитом в Донецке. Там больше недели нет бензина вообще», — приводит издание слова жителя города.

По словам другого источника, на которого ссылаются журналисты, на минувшей неделе в Луганске также отмечались незначительные проблемы с топливом.

«Не все заправки работали, но сейчас бензин есть. Дорожает только», — уточнил он.

Собеседник также рассказал, что 30 мая бензин марки А-95 стоил около 49 рублей (20,5 гривен), а на данный момент — 50-51 рублей (21,4 гривны).

В Донецке цена на бензин колеблется от 49 до 53 рублей, заявляют в подконтрольном «ДНР» предприятии «Республиканская топливная компания».