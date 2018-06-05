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В ОРЛО мужчина сорвал флаг «ЛНР» со здания БТИ и использовал, как простыню

05.06.2018 13:31
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В ОРЛО мужчина сорвал флаг «ЛНР» со здания БТИ и использовал, как простыню

Вчера в Перевальске (временно оккупированная территория Луганской области) со здания местного БТИ был сорван «флаг» «ЛНР». Об этом сообщает паблик «Свердловск — ты должен это знать».
«Произошло преступление против „Республики“. Снова покусились на самое святое — на символ „ЛНР“», — говорится в сообщении.
По данным авторов, «полиция» провела оперативно-розыскные мероприятия по поиску «диверсанта», и он был найден: кинолог обнаружил «преступника» неподалеку в комплексе гаражного кооператива. «Злодей мирно спал в хлам пьяный, а флаг использовал в качестве простынки. Видимо очень любит республику…)))», — отмечается в сообщении.

Источник ДонПресс



Теги: Донбасс, мужчина, флаг, ЛНР, ОРЛО
 
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