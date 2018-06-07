Из лап оккупантов Донбасса вырвали студента-патриота

07.06.2018 15:38

Сотрудники Службы безопасности Украины вернули домой студента винницкого вуза, которого незаконно удерживали боевики террористической организации "ЛНР".





Правоохранители установили, что уроженец Луганщины в 2017 году вместе с родителями прибыл во временно неподконтрольный украинской власти Луганск для решения имущественных вопросов. Во время пребывания в городе парень совместно с патриотически настроенными местными жителями подняли на флагштоке возле школы, где он раньше учился, флаг Украины. Патриоты также нарисовали национальную символику на фасаде здания учебного заведения.



Юношей задержали участники незаконных вооруженных формирований и насильно удерживали в здании местного пенитенциарного учреждения. При этом украинских пленников допрашивали представители так называемого "МГБ ЛНР", которые применяли к ним меры психологического и физического давления.



В результате эффективной оперативной комбинации сотрудники СБУ вывели незаконно задержанного юноши на подконтрольную украинской власти территорию и вернули в Винницу.



По материалам Управления СБУ в Винницкой области открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 146 Уголовного кодекса Украины.