Последние новости раздела
- Аналитик похвалил Авакова, который снова похоронил минские соглашения по Донбассу20:00
- Порошенко уверяет, что его тянет на Донбасс19:20
- Турчинов ответил на угрозы Путина касательно Донбасса18:39
- С начала суток Донбасс обстреляли уже 17 раз18:01
- Аваков рассказал, как оккупированный Донбасс вернут к нормальной жизни17:50
- Один из поселков в зоне ООС почти окружен15:56
- Из лап оккупантов Донбасса вырвали студента-патриота15:38
- Стали известны подробности гибели и ранений украинских воинов в зоне ООС15:31
- Новый теракт на Донбассе: появилась реакция украинской стороны14:46
- Путин сегодня угрожал украинской государственности и открыто заявил о поддержке "ДНР" и "ЛНР"14:27
На Донбассе расстреляли автобус с пассажирами, есть раненые
07.06.2018 12:33
Сегодня, 7 июня, под минометный удар попал поселок Голубовское Кировского горсовета (неподконтрольная часть Луганщины). Ранены пассажиры.
По данным информресурсов т.н. "ЛНР", обстрел произошел в 10.30. Мины упали в районе улицы Первомайская. Ранения различной степени тяжести получили шесть пассажиров маршрутного автобуса. Все пострадавшие доставлены в Кировскую городскую больницу.
Оккупанты традиционно обвинили во всём ВСУ. В пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) пока на это не отреагировали.
Теги: Донбасс, автобус, обстрел, ЛНР
Читайте также:
- СБУ назвала имена организаторов обстрела автобуса под Волновахой
- В Киеве обстреляли автобус с 15 пассажирами
- Пальбу по 41 автобусу устроил водитель-мститель
- Донецкая фильтровальная станция вновь оказалась под обстрелом
- Турчинов рассказал, кто виноват в трагедии в Еленовке
- Вводится новая транспортная профессия
- Аналитик похвалил Авакова, который снова похоронил минские соглашения по Донбассу20:00
- СММ ОБСЕ опубликовала официальные данные о последних обстрелах Донетчины19:40
- Порошенко уверяет, что его тянет на Донбасс19:20
- На Донетчине обновляют автовокзалы19:00
- Донбасс: беспилотники СММ ОБСЕ глушили и обстреливали18:40
- Турчинов ответил на угрозы Путина касательно Донбасса18:39
- В Винницкой области попался боевик "ДНР", воевавший в Донецком аэропорту18:20
- С начала суток Донбасс обстреляли уже 17 раз18:01
- Аваков рассказал, как оккупированный Донбасс вернут к нормальной жизни17:50
- Пожар убил человека на Донбассе17:30
- Аналитик похвалил Авакова, который снова похоронил минские соглашения по Донбассу20:00
- СММ ОБСЕ опубликовала официальные данные о последних обстрелах Донетчины19:40
- Порошенко уверяет, что его тянет на Донбасс19:20
- На Донетчине обновляют автовокзалы19:00
- Донбасс: беспилотники СММ ОБСЕ глушили и обстреливали18:40
- Турчинов ответил на угрозы Путина касательно Донбасса18:39
- В Винницкой области попался боевик "ДНР", воевавший в Донецком аэропорту18:20
- С начала суток Донбасс обстреляли уже 17 раз18:01
- Аваков рассказал, как оккупированный Донбасс вернут к нормальной жизни17:50
- Пожар убил человека на Донбассе17:30
- Война на Донбассе: на что надеяться в этом году18:14
- Семь энергетически опасных мест, которые нужно обходить стороной17:28
- Лучший гороскоп на удачу для всех знаков Зодиака19:36
- Автокефалия в Украине: ждать ли сенсацию к 28 июля17:17
- Россия может попытаться захватить Мариуполь: названо условие. ВИДЕО14:45
- Названы лучшие продукты для очищения легких14:12
- Новые строительные нормы. Какие перемены ждут украинские города?11:22
- Автобусная реформа. Как изменятся пассажирские перевозки?11:17
- Как поднять самооценку и обрести уверенность в себе?22:00
- Эти привычки могут стать причинами гормонального сбоя21:46
- В России заявили про план включить часть Украины в состав РФ: в Москве назвали конкретные области
- Как номер квартиры влияет на жизнь. Счастливые номера квартир
- Губарев рассказал о соединении Донбасса и Украины: лидер "ДНР" сделал неожиданное признание
- Деоккупация Донбасса: Аваков рассказал, как Украина поступит с сепаратистами после ликвидации "Л/ДНР"
- Прорыв украинских инженеров: теперь ВСУ смогут поражать танки с "калаша" с помощью BS-13. ВИДЕО
- Путин советует разбомбить Донбасс полностью, уничтожить 50% населения, а потом дать статус, как в Чечне
- В Кремле всерьез боятся масштабного наступления ВСУ на Донбассе: сделано громкое заявление
- Какой цвет приносит вам счастье по знаку Зодиака
- ВСУ продвигаются вглубь Донбасса: после нового рывка до Донецка осталось всего 4,5 километра
- В Торезе возле «МРЭО ДНР» выставили флаг Украины