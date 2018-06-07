Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Неподконтрольный Донбасс: миссию ОБСЕ отогнали от границы

07.06.2018 20:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Неподконтрольный Донбасс: миссию ОБСЕ отогнали от границы

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 7 июня), наблюдатели посетили два приграничных района, которые не контролируются правительством.

На протяжении 20-минутного наблюдения в пункте пропуска на границе вблизи н. п. Изварино (52 км к юго-востоку от Луганска) команда СММ видела, что из Украины вышли 13 человек (мужчины и женщины), тогда как в Украину вошел мужчина (60–69 лет) и въехал автобус (с украинскими номерными знаками). Через 10 минут член вооруженных формирований сказал патрулю Миссии покинуть этот район.

Находясь в пункте пропуска возле н. п. Верхнегарасимовка (57 км к юго-востоку от Луганска) на протяжении 30 минут, наблюдатели видели, что в Украину вошли 18 человек (мужчины и женщины, от 30 до 35 лет).



Теги: Донбасс, граница, оккупация, СММ ОБСЕ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх