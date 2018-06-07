Ночью произошло обострение на Донбасском фронте

07.06.2018 08:00

Сегодня, в течение ночи 7 июня, имела признаки обострения ситуация в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Луганщине.



По данным пресс-центра ООС, оккупанты 5 раз открывали сегодня огонь из 120-мм и 82-мм минометов вблизи населенных пунктов Крымское и Новотошковское.



"Ситуация контролируется Объединенными силами. Потерь наших войск за текущие сутки нет", - уверяют в пресс-центре.



Напомним, что 6 июня погибли и были ранены воины ОС.